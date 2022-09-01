أسعار النفط تواصل تراجعها.. وبرنت يسجل 95.02 دولارًا للبرميل

وفي الصين، سيتم فرض عمليات إغلاق في مدينة تشنغدوا في سيتشوان اعتبارًا من مساء الخميس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، في أكبر خطوة من نوعها منذ تخارج شنغهاي من القيود التي استمرت حوالى شهرين.