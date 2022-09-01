أسعار النفط تواصل تراجعها.. وبرنت يسجل 95.02 دولارًا للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها في تعاملات الخميس مع ارتفاع الدولار وتزايد المخاوف بشأن الطلب، إلى جانب خفض اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+" توقعاتها لفائض المعروض من النفط خلال هذا العام.
هذا ويتتبع المتداولون تحركات السفن عبر قناة السويس، بعدما أثر جنوح ناقلة نفط على حركة المرور، قبل أن يتم إعادة تعويمها.
وفي الصين، سيتم فرض عمليات إغلاق في مدينة تشنغدوا في سيتشوان اعتبارًا من مساء الخميس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، في أكبر خطوة من نوعها منذ تخارج شنغهاي من القيود التي استمرت حوالى شهرين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.65% إلى 95.02 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.69% أو 62 سنتًا عند 88.93 دولارًا للبرميل، بعدما سجلت ثالث خسارة شهرية على التوالي في أغسطس.