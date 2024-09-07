"وزير الصناعة" يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع مسؤولين حكوميين في هونج كونج

وتأتي اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية مع المسؤولين الحكوميين في منطقة هونج كونج الإدارية، في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى المنطقة، ضمن جولة اقتصادية لشرق آسيا تشمل الصين وسنغافورة، يرأس خلالها معاليه وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي.