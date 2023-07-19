تراجع أسعار النفط قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي، تراجع مخزونات الخام بنحو 797 ألف برميل في الأسبوع الماضي، هذا ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من قِبل إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.