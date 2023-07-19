تراجع أسعار النفط قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء عقب ارتفاعها بأكثر من 2% أمس، بعد تقديرات أشارت إلى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي، تراجع مخزونات الخام بنحو 797 ألف برميل في الأسبوع الماضي، هذا ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من قِبل إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.
ولا يتوقع "إد موريس" مدير أبحاث السلع الأساسية لدى "سيتي جروب"، انخفاض أسعار النفط دون 70 دولاراً للبرميل، وقلل من احتمالية ارتفاعه أعلى 90 دولاراً.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.26% أو 21 سنتاً، إلى 79.42 دولار للبرميل، في الساعة 01:06 مساءً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما تراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.41% أو 31 سنتاً عند 75.44 دولار للبرميل.