أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 84.83 دولار للبرميل

وتعقد منظمة "أوبك" وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، اجتماعاً في الرابع من ديسمبر، وأشار محللون في مجموعة أوراسيا في مذكرةٍ نقلتها "رويترز" الإثنين، إلى أن ضعف الطلب من الصين قد يحفز المنظمة على خفض الإنتاج.