أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 84.83 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء متخلية عن أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021 وسط تكهنات باتجاه منظمة "أوبك بلس" لمزيدٍ من خفض الإنتاج الشهر المقبل.
وتعقد منظمة "أوبك" وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، اجتماعاً في الرابع من ديسمبر، وأشار محللون في مجموعة أوراسيا في مذكرةٍ نقلتها "رويترز" الإثنين، إلى أن ضعف الطلب من الصين قد يحفز المنظمة على خفض الإنتاج.
من ناحية أخرى، أبقى الخوف من تدمير الطلب في الصين الضغط على السوق على الرغم من انخفاض إصابات "كوفيد-19" اليومية أمس الإثنين.
وتتابع الأسواق مناقشات حكومات الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي الذي يراوح بين 65 دولاراً و70 دولاراً للبرميل، مع إصرار بولندا على أن يكون الحد الأقصى أقل مما اقترحته مجموعة الدول السبع.
ومن المقرر أن يدخل السقف السعري حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر، عندما يسري أيضاً حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 1.97% أو بنحو 1.64 دولار إلى 84.83 دولار للبرميل، في الساعة 09:11 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.75% أو 1.35 دولار إلى 78.59 دولار للبرميل.