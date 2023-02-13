إطلاق "منتج الاستثمار في صناديق ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام"

وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة، وذلك عن طريق استثمار 1.5 مليون دولار أمريكي.