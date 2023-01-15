تحفيز الاقتصاد المحلي وتمكين المجتمع بـ 111 مليار ريال خلال 2022

من جانب آخر، أطلق صندوق التنمية السياحي خلال الربع الأخير برنامج "عون السياحة للضيافة" الذي يستهدف دعم المنشآت الجديدة وتطوير وتجديد منشآت قائمة في مشاريعها السياحية الطموحة، وذلك بالاستفادة من حلول صندوق التنمية السياحي التمويلية المرنة، وبمخصصات تصل إلى (10) ملايين ريال، وفترة سداد تمتد إلى (10) سنوات، وسيعمل البرنامج على تسهيل احتياجات المشاريع المستهدفة، ضمن قطاعات الإيواء، المطاعم والمقاهي، الترفيه، إضافة إلى الامتياز التجاري لتلك القطاعات، وتعزيزًا لجدوى برامج التمويل التنموي المقدمة أطلق الصندوق كذلك "مركز نمو السياحة" الذي يستهدف دفع عجلة الابتكار ورعاية المواهب وتوفير الأدوات المناسبة والبيئة الملائمة لرواد الأعمال لمساعدتهم على إقامة منشآت سياحية ناجحة من خلال وصلهم بخدمات عالية القيمة، وبشبكة من الشركاء في مجتمع نابض يضم المواهب والكفاءات عالية المهارة.