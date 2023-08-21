الذهب يستعيد توازنه مع تحول الأنظار إلى اجتماع البنوك المركزية

ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في 5 أشهر اليوم الاثنين، بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية؛ بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية هذا الأسبوع ترقبًا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1892.88 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش؛ بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3% إلى 1921.70 دولارًا.
وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس مسجلًا 1883.70 دولارًا الأسبوع الماضي، بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول، وهو ما قلل الطلب على السلع التي لا تُدِر عائدًا.
وسينصبّ تركيز المستثمرين على خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الجمعة في المؤتمر السنوي لمحافظي البنوك المركزية العالمية في جاكسون هول.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدد ارتفعت العقود الفورية للفضة 0.7% إلى 22.85 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 910.83 دولارات، وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1258.49 دولارًا.