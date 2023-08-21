الذهب يستعيد توازنه مع تحول الأنظار إلى اجتماع البنوك المركزية

وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس مسجلًا 1883.70 دولارًا الأسبوع الماضي، بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول، وهو ما قلل الطلب على السلع التي لا تُدِر عائدًا.