لليوم الثاني.. برنت يواصل انخفاضه مسجلاً 97.55 دولار للبرميل

وتوقّع استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز" صدر الإثنين، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 1.1 مليون برميل، الأسبوع الماضي، على أن تصدر البيانات الأولية عن معهد البترول الأمريكي لاحقاً اليوم، تليها البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة غداً الأربعاء.