سوق الأسهم اليوم.. تداول 600 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 590 ألف صفقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 28.65 نقطة، ليقفل عند مستوى 12099.49 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 600 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 590 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 158 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: سينومي ريتيل، والصادرات، والباحة، ومياهنا، والأسماك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الوطنية، والبحر الأحمر، وأسترا الصناعية، والإعادة السعودية، وبوان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.92%.
فيما كانت أسهم شركات: الباحة، وبن داود، وأنعام القابضة، وشمس، ومياهنا الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: مياهنا، وبن داود، وأرامكو السعودية، والأول، والراجحي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 177.69 نقطة، ليقفل عند مستوى 25768.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم تقاسمتها 3768 صفقة.