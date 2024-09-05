سوق الأسهم اليوم.. تداول 600 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 590 ألف صفقة

وكانت أسهم شركات: سينومي ريتيل، والصادرات، والباحة، ومياهنا، والأسماك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الوطنية، والبحر الأحمر، وأسترا الصناعية، والإعادة السعودية، وبوان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.92%.