العقود الآجلة للمعدن الأصفر ترتفع بنسبة 0.23%

وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.23% إلى 1891.60 دولارًا للأوقية في تمام الساعة 09:14 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وهو أعلى مستوى لها منذ السادس والعشرين من سبتمبر.