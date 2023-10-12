العقود الآجلة للمعدن الأصفر ترتفع بنسبة 0.23%

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الخميس، في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات تضخّم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي قد تقدم المزيد من الدلائل حول مسار الفائدة.
وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.23% إلى 1891.60 دولارًا للأوقية في تمام الساعة 09:14 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وهو أعلى مستوى لها منذ السادس والعشرين من سبتمبر.
وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.26% إلى 1879.21 دولارًا، كما ارتفعت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.73% إلى 22.30 دولارًا؛ بينما ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.55% إلى 895.45 دولارًا للأوقية.