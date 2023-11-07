العقود الآجلة لخام برنت تهبط إلى 84.95 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، متخلية عن معظم مكاسب اليوم السابق، بفعل مخاوف تتعلق بضعف الطلب في الصين، مع تركيز المستثمرين على بيانات التجارة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لقياس الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وبحلول الساعة 01:27 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا، بما يعادل 0.3%، إلى 84.95 دولارًا للبرميل؛ في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.3% إلى 80.59 دولارًا للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيّان نحو 30 سنتًا أمس الاثنين، بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التزامهما بتخفيضات طوعية إضافية في إمدادات النفط حتى نهاية العام.