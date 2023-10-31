وصل إلى 2009.29 دولار للأوقية.. الذهب نحو أكبر ارتفاع شهري خلال عام

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما وصل إلى 2009.29 دولار للأوقية يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو، مع بحث المستثمرين عن الأمان وسط أزمة الشرق الأوسط.