تراجع مخزون أمريكا وتحفيز صيني.. أسعار النفط تصل لأعلى مستوى منذ 60 يوماً

حقق الخامان مكاسب أسبوعية تجاوزت 6 بالمئة، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.35 بالمئة، لتصل إلى مستوى 83.55 دولار للبرميل عند التسوية، الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 نوفمبر، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6.50 بالمئة إلى 78.01 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى عند التسوية منذ نوفمبر.