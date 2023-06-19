عند 11421.70 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 95.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11421.70 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 303 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الموارد، و الباحة، وأكوا باور، ونادك، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، وسايكو، والمواساة، وتشب، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 9.94% .
وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والجزيرة، والباحة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، ولوبريف، وأرامكو السعودية، ومجموعة تداول هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 813.22 نقطة ليقفل عند مستوى 28174.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 62 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.