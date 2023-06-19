عند 11421.70 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا

وكانت أسهم شركات الموارد، و الباحة، وأكوا باور، ونادك، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، وسايكو، والمواساة، وتشب، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 9.94% .