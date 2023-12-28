الذهب عند أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 24.42 دولارًا للأوقية، وتتجه لإنهاء العام بمكاسب سنوية تقارب 2%. وصعد البلاتين 0.2% إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 999.00 دولارًا. كما زاد البلاديوم 0.2% إلى 1156.16 دولارًا ولكنه يمضي لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.