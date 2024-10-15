لتعزيز التعاون العالمي.. الرياض تحتضن منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف

وسيتم خلال المنتدى عقد عدد من اجتماعات الطاولة الوزارية المستديرة، بحضور ومشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي رئيس وزراء جمهورية غينيا أمادو أوري باه، ومعالي نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية كامل الوزير، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة غان كيم يونغ، ومعالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو، ومعالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان الجابر، بالإضافة إلى عدد من أصحاب المعالي وزراء الصناعة والطاقة والتجارة من "المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية البرازيل الاتحادية"، ومجموعة من وزراء وقادة التحول الصناعي من عدة قارات عالمية. كما سيشارك نخبة من صناع القرار والخبراء والرؤساء التنفيذيين إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى متحدثين بارزين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وكبرى الشركات العالمية.