أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 76.30 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، مع تقييم جهود الصين لدعم الاقتصاد وترقب تصريحات "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
وحسبما نقلت "بلومبرج"، قالت "فاندانا هاري" مؤسّسة شركة التحليلات "فاندا إنسايتس": تجاهلت الأسواق إجراءات التحفيز النقدي التي اتخذتها الصين حتى الآن، مشيرة إلى أن المعنويات في سوق النفط لا تزال قاتمةً، مع ارتفاع احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه المقبل.
وخفّضت شركة البترول الوطنية توقعها لارتفاع الطلب على النفط في الصين هذا العام من 5.1% إلى 3.5%؛ ما يبرز المخاوف بشأن ضعف رؤية نمو الطلب على الطاقة في أكبر اقتصاد آسيوي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.53% أو 40 سنتاً عند 76.30 دولار للبرميل، في الساعة 08:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي سبتمبر بنسبة 0.65% أو 46 سنتاً عند 71.64 دولار للبرميل.