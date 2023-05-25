عند 11184 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً

وكانت أسهم شركات: الخدمات الأرضية، وأسمنت القصيم، وجبل عمر، وأسيج، والآمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الإعادة السعودية، وبوبا العربية، وشركة الاتصالات السعودية، والرياض، والإستثمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.45% و4.82%.