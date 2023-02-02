الذهب يواصل مكاسبه عند 1951.79 دولارًا للأونصة

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 9 أشهر، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، واعتبرت السوق تعليقات رئيسه "جيروم باول" تخفيفًا.