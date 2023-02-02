الذهب يواصل مكاسبه عند 1951.79 دولارًا للأونصة

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 9 أشهر، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، واعتبرت السوق تعليقات رئيسه "جيروم باول" تخفيفًا.
وبحلول الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1951.79 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2022 في وقت سابق من الجلسة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 24.17 دولارًا للأونصة، مسجلة أعلى مستوى في أسبوع.
وصعد البلاتين 0.6% إلى 1009.69 دولارات؛ بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1665.82 دولارًا.