الذهب يرتفع في المعاملات الفورية 0.1%

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد ما ألقت بيانات وظائف أمريكية في الأسبوع الماضي بظلالها على قوة سوق العمل؛ الأمر الذي دفع المستثمرين لمزيد من الحذر بخصوص مسار رفع الفائدة الأمريكية.