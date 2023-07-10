الذهب يرتفع في المعاملات الفورية 0.1%

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد ما ألقت بيانات وظائف أمريكية في الأسبوع الماضي بظلالها على قوة سوق العمل؛ الأمر الذي دفع المستثمرين لمزيد من الحذر بخصوص مسار رفع الفائدة الأمريكية.
وبحلول الساعة (01:04) بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1925.49 دولارًا للأوقية "الأونصة"، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1931 دولارًا للأوقية بحسب "رويترز".
وكشف تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف أقل معدل وظائف في عامين ونصف العام في يونيو.
ويقوض رفعُ أسعار الفائدة جاذبيةَ الذهب الذي لا يُدِر فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى فقد زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.09 دولارات للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4% إلى 911.40 دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1246.86 دولارًا للأوقية.