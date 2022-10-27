تعاملات الخميس.. أسعار النفط ترتفع عند 95.89 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم، لتواصل صعودًا تجاوز 3% في الجلسة السابقة، مدعومة بصادرات خام أمريكية قياسية مرتفعة وهبوط الدولار؛ لكن المخاوف المستمرة حيال ضعف الطلب في الصين، حدّت من المكاسب في آسيا.
وبحلول الساعة 03:32 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا، أو 0.2%، إلى 95.89 دولارًا للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتًا، أو 0.2%، إلى 88.10 دولارًا للبرميل بحسب "رويترز".
وزادت مخزونات الخام الأمريكية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي؛ وفقًا لبيانات حكومية أسبوعية صدرت أمس الأربعاء، مع ارتفاع صادرات الخام إلى 5.1 ملايين برميل يوميًّا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.