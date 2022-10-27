تعاملات الخميس.. أسعار النفط ترتفع عند 95.89 دولارًا للبرميل

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي؛ وفقًا لبيانات حكومية أسبوعية صدرت أمس الأربعاء، مع ارتفاع صادرات الخام إلى 5.1 ملايين برميل يوميًّا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.