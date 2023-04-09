سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 10965 نقطة

وكانت أسهم شركات: تهامة، والكثيري، وأسواق المزرعة، ودور، وأسمنت نجران الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: عطاء، وسابتكو، وأمريكانا، وعلم، وتوبي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.52%.