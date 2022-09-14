وزير الاقتصاد يبحث فرص التعاون مع عدد من الوزراء والمسؤولين السنغافوريين

وبُحِثت خلاله العلاقات الثنائية بين المملكة وسنغافورة، إضافةً إلى فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم كل ما ينعكس على تنمية وازدهار البلدين.