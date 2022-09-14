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وزير الاقتصاد يبحث فرص التعاون مع عدد من الوزراء والمسؤولين السنغافوريين

استعرض فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك
وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم
وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم
واس
واس

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم , اليوم، وزير النقل السنغافوري أس إسواران، ومعالي وزير التنمية الاجتماعية والأسرية والوزير المسؤول عن شؤون المسلمين السنغافوري ماساجوس ذو الكفل، ورئيس مجلس الأعمال السنغافوري سفير سنغافورة غير المقيم في مملكة الأردن شمشير زمان.

وبُحِثت خلاله العلاقات الثنائية بين المملكة وسنغافورة، إضافةً إلى فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم كل ما ينعكس على تنمية وازدهار البلدين.

حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي.

وزير الاقتصاد والتخطيط
فيصل الإبراهيم
وزير النقل السنغافوري
أس إسواران

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