مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11478 نقطة

وكانت أسهم شركات: ميدغيلف للتأمين، والباحة، ونسيج، وتوبي، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: التموين، والمراعي، والتعاونية، وسدافكو، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.54% و7.95%.