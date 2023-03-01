500 شركة خليجية ومحلية ناشئة تتنافس في عرض تجاربها خلال "بيبان 23"

وتفتح هذه المشاركة مجالًا واسعًا من الفرص الاستثمارية، والاستفادة من التجارب الريادية العربية والإقليمية والدولية الناجحة، إضافة إلى تبادُل الخبرات بين القائمين على تطوير القطاع ومناقشة تحدياته، والتعرف على الفرص التمويلية المتاحة والبدائل، وأنسب الحلول لمواجهة التحديات وتشجيع الابتكار؛ لتعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة العربية.