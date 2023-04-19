تراجع أسعار النفط مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط 2.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أبريل، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من قِبل إدارة معلومات الطاقة لاحقًا اليوم.