تراجع أسعار النفط مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية، إلى جانب استمرار المخاوف بشأن احتمالية استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة.
وحسبما نقلت "رويترز"، قال "رافائيل بوستيك" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع الفائدة مرة أخرى لمحاربة التضخم.
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط 2.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أبريل، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من قِبل إدارة معلومات الطاقة لاحقًا اليوم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.53% أو 45 سنتاً إلى 84.32 دولار للبرميل، في الساعة 09:54 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.47% أو 38 سنتاً إلى 80.48 دولار للبرميل.