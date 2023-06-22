قبيل صدور بيانات المخزونات الرسمية.. برنت يتراجع بنسبة 0.51%

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس؛ رغم تقديرات أظهرت تراجع المخزونات الأمريكية، وبعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" التي أشارت لمزيد من الرفع للفائدة.
هذا وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.
ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية في وقت لاحق اليوم من إدارة معلومات الطاقة، بعد تقديرات أشارت إلى تراجعها بأكثر من مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.51% أو 39 سنتًا عند 76.73 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي سبتمبر بنسبة 0.51% أو 37 سنتًا عند 72.16 دولارًا للبرميل.