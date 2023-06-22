قبيل صدور بيانات المخزونات الرسمية.. برنت يتراجع بنسبة 0.51%

ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية في وقت لاحق اليوم من إدارة معلومات الطاقة، بعد تقديرات أشارت إلى تراجعها بأكثر من مليون برميل في الأسبوع الماضي.