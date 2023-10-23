من أعلى مستوياتها في 5 أشهر.. أسعار الذهب تتراجع بنسبة 0.37%

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الاثنين، بعدما وصلت لأعلى مستوياتها منذ منتصف مايو في نهاية الأسبوع الماضي، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبو