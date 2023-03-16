وزير الطاقة يبحث فرص التعاون مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض اليوم، اجتماعًا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان الذي يزور الرياض.