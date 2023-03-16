وزير الطاقة يبحث فرص التعاون مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض اليوم، اجتماعًا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان الذي يزور الرياض.
واستعرض الجانبان فرص التعاون المشترك بين المملكة والمنظمة في مجالات الطاقة والتغير المناخي، وسبل تطويرها.
كما استعرض الاجتماع جهود المملكة في التعامل مع الانبعاثات والحد من التغير المناخي، ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون ومساعيها لقيادة التحول في مجال الطاقة عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.