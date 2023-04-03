بعد قرار السعودية ودول في "أوبك+".. أسعار النفط تقفز بنحو 5 %

قفزت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بنحو 5%، بعد أن أعلنت السعودية ومنتجون آخرون للنفط في مجموعة "أوبك+"، خفضاً طوعياً في إنتاج الخام.
وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.85% إلى 79.34 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 5.02%، إلى 83.90 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وقررت السعودية والإمارات والكويت وعُمان والجزائر بشكلٍ منسق، خفض إنتاجها اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا، بدءاً من مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفضٍ للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها (مجموعة "أوبك+") في أكتوبر 2022 خفض مليونَي برميل يومياً.