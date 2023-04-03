بعد قرار السعودية ودول في "أوبك+".. أسعار النفط تقفز بنحو 5 %

وقررت السعودية والإمارات والكويت وعُمان والجزائر بشكلٍ منسق، خفض إنتاجها اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا، بدءاً من مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفضٍ للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها (مجموعة "أوبك+") في أكتوبر 2022 خفض مليونَي برميل يومياً.