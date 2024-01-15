ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة 3.0% خلال شهر ديسمبر من عام 2023م

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة ارتفع بنسبة 3.0% خلال شهر ديسمبر مقارنةً بنظيره من عام 2022م، بمعدل أعلى مما كان عليه في نوفمبر 2023م حيث بلغ 2.4%، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس لهذا الشهر إلى ارتفاع المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 30.9% وكذلك أسعار منتجات الألبان بنسبة 14.3%.
وقالت الهيئة إن باب السلع الأخرى القابلة للنقل سجل ارتفاعًا في أسعاره بنسبة 6.1% وذلك نتيجةً لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 30.9%، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.8%، كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 3.4% ويرجع هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 14.3% وأسعار الجلود و المنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 8.2% من ناحية أخرى سجل باب الخامات والمعادن انخفاضًا بنسبة 0.8% نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.8%، في حين استقرت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك، وكذلك أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات.
وبين التقرير أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة لشهر ديسمبر الماضي من 2023 شهد ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 0.4% مقارنةً بشهر نوفمبر 2023م؛ وذلك لارتفاع باب السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 0.8% نتيجةً لارتفاع أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4.1%، كما سجلت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعًا بنسبة 0.3% بسبب ارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.4% وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 0.2% كما سجل باب المنتجات المعدنية الآلات والمعدات ارتفاعًا بنسبة 0.1% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.1%.
وسجل باب الخامات والمعادن انخفاضًا بنسبة 0.2% وذلك نتيجةً لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2%.
من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، أي تغير نسبي يذكر في شهر ديسمبر 2023م.