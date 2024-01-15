ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة 3.0% خلال شهر ديسمبر من عام 2023م

وقالت الهيئة إن باب السلع الأخرى القابلة للنقل سجل ارتفاعًا في أسعاره بنسبة 6.1% وذلك نتيجةً لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 30.9%، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.8%، كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 3.4% ويرجع هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 14.3% وأسعار الجلود و المنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 8.2% من ناحية أخرى سجل باب الخامات والمعادن انخفاضًا بنسبة 0.8% نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.8%، في حين استقرت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك، وكذلك أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات.