إمدادات "تحويل مسار السفن" لم تتأثّر بعد.. قراءة لأسعار النفط والعقود في أسبوع

وتجاوز أعلى مستوى خلال الجلسة ثلاثة دولارات ليسجل البرميل أكثر من "80" دولارًا، وهو أعلى مستوى هذا العام، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي "66" سنتًا أو "0.9" بالمئة إلى "72.68" دولارًا، ليبدد مكاسب كان قد حقّقها بعد ملامسة أعلى مستوى في 2024 عند "75.25" دولارًا.