وسط قلق من ركود يخيم على بيانات اقتصادية.. برنت ينخفض عند86.01 دولار للبرميل

ولكن من المتوقع أن يكون لنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الأول من العام هذا الأسبوع أثر إيجابي على أسعار السلع الأولية، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي معظم النمو في الطلب على النفط من الصين في 2023. ومن المقرر نشر البيانات الساعة 0200 بتوقيت جرينتش غداً الثلاثاء، بحسب "رويترز".