وسط قلق من ركود يخيم على بيانات اقتصادية.. برنت ينخفض عند86.01 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم مع ترقب المستثمرين رفعاً محتملاً لأسعار الفائدة في مايو من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) ما قد يضعف آمال التعافي الاقتصادي رغم التوقعات بأن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني ستعكس تعافي الطلب.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.3 في المائة إلى 86.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 1415 بتوقيت جرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتاً بما يعادل 0.4 في المائة إلى 82.18 دولاراً للبرميل.
وارتفع الخامان الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف عام 2022.
ويراهن المتعاملون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الإقراض في مايو ربع نقطة مئوية مرة أخرى، وأرجؤوا توقعات خفض الفائدة إلى أواخر العام، وهو ما يحدث عادة في حالة التباطؤ.
ولكن من المتوقع أن يكون لنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الأول من العام هذا الأسبوع أثر إيجابي على أسعار السلع الأولية، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي معظم النمو في الطلب على النفط من الصين في 2023. ومن المقرر نشر البيانات الساعة 0200 بتوقيت جرينتش غداً الثلاثاء، بحسب "رويترز".