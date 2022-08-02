خلال أسبوع.. 125مليون عملية لنقاط البيع تحقق أكثر من 8 مليارات ريال

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.759.000 بقيمة 729.446.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.111.000 بقيمة 373.487.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 82.000 بقيمة 80.139.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 790.000 بقيمة 267.852.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 12.392.000 بقيمة 729.704.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6.941.000 بقيمة 781.392.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.013.000 بقيمة 310.941.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 724.000 بقيمة 248.933.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.225.000 بقيمة 101.073.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 246.000 بقيمة 258.433.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 18.410.000 بقيمة 1.302.113.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.977.000 بقيمة 208.745.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 41.981.000 بقيمة 1.673.967.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 34.059.000 بقيمة 1.775.354.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 474.000 بقيمة 95.852.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.127.000 بقيمة 676.321.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 18.791.000 بقيمة 1.736.581.000 ريال.