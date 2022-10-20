"أرامكو" تدشن برنامج "تليد" لتسريع وتيرة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتنقسم المبادرات العشرون التي يقدمها برنامج تليد إلى ثلاث مجموعات: تركز المجموعة الأولى على تأهيل الكفاءات السعودية لتلبية احتياجات سوق العمل، بما في ذلك البرنامج الوطني للتدريب المهني المنتهي بالتوظيف، والبرنامج الوطني للأعمال الحرة التي تعمل على تزويد القوى العاملة السعودية بالمهارات التي تحتاج لها المنشآت في مختلف أنحاء المملكة، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير وظائف في العديد من القطاعات الجديدة أو الناشئة، بما في ذلك تصنيع الألواح الفولاذية، وصب وتشكيل المعادن، وأعمال الغوص البحري.