برنت يرتفع 0.2 في المائة إلى 80.93 دولار للبرميل

وانخفضت أسعار النفط الخام أكثر من 2 في المائة عند التسوية أمس، بعدما تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدنى مستوياتها في تسعة أشهر في أبريل، وهو ما أذكى المخاوف من حدوث ركود.