انخفاض طفيف في أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 91 دولارًا

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف من أن الركود العالمي قد يُضعف الطلب على الوقود خاصة مع توقعات زيادة الإنتاج الأمريكي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة طفيفة 0.12% أو ما يعادل 11 سنتًا إلى 91.20 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.27% أو 23 سنتًا إلى 84.82 دولارًا للبرميل.
وكشفت بيانات "بيكرهيوز" أن شركات الطاقة الأمريكية أضافت 4 منصات للنفط والغاز الطبيعي لأول مرة في ثلاثة أسابيع، لتصل إلى 763 في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس، وقالت شركة خدمات الطاقة إن زيادة عدد المنصات هو مؤشر مبكر لارتفاع الإنتاج المستقبلي.
على جانب آخر، بدأت الصين في تخفيف القيود المرتبطة بـ"كوفيد-19" في مدينة تشنغدو الجنوبية الغربية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 21 مليون شخص؛ مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
كما انتعشت صادرات الصين من البنزين والديزل، بعدما أعلنت البلاد عن زيادة جديدة في حصص التصدير؛ مما خفف من ارتفاع المخزونات المحلية.