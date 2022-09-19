انخفاض طفيف في أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 91 دولارًا

وكشفت بيانات "بيكرهيوز" أن شركات الطاقة الأمريكية أضافت 4 منصات للنفط والغاز الطبيعي لأول مرة في ثلاثة أسابيع، لتصل إلى 763 في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس، وقالت شركة خدمات الطاقة إن زيادة عدد المنصات هو مؤشر مبكر لارتفاع الإنتاج المستقبلي.