تداول 5.9 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11981 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 66.38 نقطة ليقفل عند مستوى 11981.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 249 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 174 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 49 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الإعادة السعودية، وتشب، والصقر للتأمين، والوطنية، ومجموعة فتيحي، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الأسماك، والباحة، والاستثمار، والمملكة، والراجحي ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و7.90%.
فيما كانت أسهم شركات: مجموعة فتيحي، وشمس، وأرامكو السعودية، وسينومي ريتيل، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، وتالكو، ومياهنا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 48.92 نقطة ليقفل عند مستوى 25712.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 45 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.