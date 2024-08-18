تداول 5.9 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11981 نقطة

وكانت أسهم شركات: الإعادة السعودية، وتشب، والصقر للتأمين، والوطنية، ومجموعة فتيحي، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الأسماك، والباحة، والاستثمار، والمملكة، والراجحي ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و7.90%.