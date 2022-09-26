مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10909 نقاط

وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، والحكير، وتنمية، وسيرا، وشاكر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الرياض، وسبكيم العالمية، واتحاد اتصالات، وبوبا العربية، والسعودي الفرنسي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94 % و 6.74 %.