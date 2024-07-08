مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11718 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم, مرتفعًا بمقدار 29.56 نقطة ليقفل عند مستوى 11718.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 212 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، وميدغيلف للتأمين، وسلامة، والأول، وجازادكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات متطورة، ورعاية، والبابطين، وتالكو، والجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.69% و6.32% .
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، وسماسكو، وأرامكو السعودية، وشمس، ومتطورة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومتطورة، والراجحي، وأنابيب السعودية، والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 154.36 نقطة ليقفل عند مستوى 26000.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 78 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.