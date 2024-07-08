مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11718 نقطة

وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، وميدغيلف للتأمين، وسلامة، والأول، وجازادكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات متطورة، ورعاية، والبابطين، وتالكو، والجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.69% و6.32% .