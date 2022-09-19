أرقام قياسية.. "موانئ" تلبي متطلبات التنمية الوطنية بزيادة حجم المناولة 13.59%

وسجّلت الموانئ السعودية التي يمر عبرها 90% من صادرات المملكة و70% من وارداتها؛ زيادة في أعداد السيارات الواردة خلال الشهور الثمانية الماضية بنسبة 16.08% لتصل إلى 538,265 سيارة مقارنة بـ 463,704 سيارات في الفترة المماثلة من العام السابق، وشهدت حركة الركاب خلال المدة المنقضية من عام 2022م زيادة نسبتها 42.85% لتصل إلى 610,060 راكباً مقارنة بـ 427,075 راكباً عن الفترة المماثلة في عام 2021م.