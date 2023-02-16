أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يصل إلى 85.96 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط الخميس، مع استيعاب الأسواق للزيادة الكبيرة المفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ومع تركيز المستثمرين على تراجع الدولار وآفاق نمو الطلب.
وزادت عقود خام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.70% أو بمقدار 58 سنتاً إلى 85.96 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:57 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر مارس بنسبة 0.9% أو بمقدار 70 سنتاً إلى 79.29 دولار للبرميل.
في غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.25% إلى 103.67 نقطة.
وكشفت أمس إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن ارتفاع مخزون الخام بمقدار 16.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير، مقارنة بتوقعات رجحت زيادته بين 1.5 مليون ومليوني برميل.
في المقابل، رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعةً زيادة الطلب الإجمالي على مدار العام بمقدار مليوني برميل يومياً إلى 101.9 مليون برميل.