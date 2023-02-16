أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يصل إلى 85.96 دولار للبرميل

في المقابل، رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعةً زيادة الطلب الإجمالي على مدار العام بمقدار مليوني برميل يومياً إلى 101.9 مليون برميل.