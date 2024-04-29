العيون على "الفيدرالي الأمريكي".. مؤشر السعودية الصاعد يتصدّر ارتفاعات أسهم الخليج

ويبدأ اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء، ويستمر على مدار يومين. ومن المتوقع أن يبقي "المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة دون تغييرٍ، لكن التركيز سيكون على توقعاته لسعر الفائدة.