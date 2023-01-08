التداولات قرب الـ3 مليار ريال .. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 10536 نقطة

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وريدان، والكثيري، وأميانتيت، والحمادي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م، وساب، وسدافكو، وعطاء، ومعدنية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93% و2.08%.