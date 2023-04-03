خفض "أوبك+" الطوعي يعزز توقعات النفط الآجلة.. 95- 100 دولار للبرميل

وفي بداية تعاملات اليوم ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوى في شهر تقريبًا لأكثر من 86 دولارًا للبرميل مسجلة أكبر زيادة يومية منذ نحو عام بعد إعلان أوبك+، كما قفز خام غرب تكساس في بداية الجلسة إلى أعلى مستوى له منذ أواخر يناير.