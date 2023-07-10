سوق الأسهم اليوم.. 474 مليون سهم وتداولات قيمتها 6.8 مليارات ريال

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والسعودي الألماني الصحية، والفخارية، ومرافق، ونادك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، والمتحدة للتأمين، والمطاحن الأولى، وحلواني إخواني الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.06% و10%.