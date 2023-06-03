ترقّب لـ"اجتماع أوبك+" بعد رفع سقف الدين الأمريكي.. النفط "مكاسب كبيرة وفقد1%"

حقّقت أسعارُ النفط خسائرَ أسبوعية بأكثر من 1 بالمئة، رغم المكاسب الكبيرة التي سجلتها في آخر جلستين والتى تجاوزت 5 بالمئة، بدعم من إقرار الكونغرس الأمريكي اتفاق سقف الدين الذي يجنّب الحكومة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم التخلّف عن سداد ديونها، فضلًا عن نشر بيانات الوظائف التي عزّزت الآمال في توقف محتمل لرفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، فيما يتحول التركيز الآن إلى اجتماع تحالف أوبك+ في الرابع من يونيو الجاري.
وأقرّ مجلسُ الشيوخ الأمريكي، مساء الخميس الماضي، مشروعَ قانون سقف الدين؛ مما تسبب في تجنب عجز كارثي في سداد الديون، كان من شأنه أن يتسبب في هزة عنيفة في الأسواق المالية.
في غضون ذلك أعلن اتحادُ النقل الجوي الدولي استمرارَ نمو قطاع السفر الجوي؛ حيث ارتفعت حركة السفر الجوي الدولية بنسبة 48% خلال أبريل، على أساس سنوي، لتصل إلى 90.5% من مستويات ما قبل وباء كورونا.
وعلى جانب آخر كشفت بياناتُ "بيكرهيوز" تراجعَ منصات التنقيب على النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي؛ حيث انخفضت بمقدار 15 منصّة إلى 555 منصة خلال الأسبوع الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.
كما انخفض عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم، وهو مؤشّر مبكّر للإنتاج المستقبلي، بمقدار 25 منصة، إلى 1783 منصة خلال مايو على أساس شهري؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية، يوم الجمعة، بـ1.85 دولار، أو 2.5 بالمئة، إلى 76.13 دولارًا للبرميل عند التسوية، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار، أو 2.3 بالمئة، إلى 71.74 دولارًا عند التسوية؛ بحسب بيانات "رويترز".
على مدار الأسبوع انخفض كلا العقدين بأكثر من 1% في أول خسارة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع؛ إذ سجل خام برنت خسائرَ بنحو 1.1%، في حين هبطت عقود الخام الأمريكي 1.3 بالمئة.
وزادت الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقّع في مايو، لكن تقلّص الارتفاع في الأجور، وقد يسمح للمركزي الأمريكي بتخطّي رفع متوقع لسعر الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في أكثر من عام؛ مما قد يدعم الطلب على النفط.
إلى هذا يراقب تجارُ النفط اجتماعَ الرابع من يونيو لتحالف أوبك+، الذي يضمّ أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا.
النفط يقفز بأعلى وتيرة في أسبوعين بعد إقرار قانون سقف الدين.
وكانت المجموعة قد أعلنت في أبريل عن خفض طوعي مفاجئ للإنتاج قدره 1.16 مليون برميل يوميًّا، لكن مكاسب الأسعار الناتجة عن الخفض تلاشت، ويتم تداول النفط الخام حاليًّا دون مستويات ما قبل الخفض.
وقال مصدران في أوبك+ لـ"رويترز" الجمعة: إن التحالف يبحث خيارات محتملة لاجتماعه القادم؛ من بينها إمكانية إعلان خفض إضافي بنحو مليون برميل في اليوم.