ترقّب لـ"اجتماع أوبك+" بعد رفع سقف الدين الأمريكي.. النفط "مكاسب كبيرة وفقد1%"

حقّقت أسعارُ النفط خسائرَ أسبوعية بأكثر من 1 بالمئة، رغم المكاسب الكبيرة التي سجلتها في آخر جلستين والتى تجاوزت 5 بالمئة، بدعم من إقرار الكونغرس الأمريكي اتفاق سقف الدين الذي يجنّب الحكومة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم التخلّف عن سداد ديونها، فضلًا عن نشر بيانات الوظائف التي عزّزت الآمال في توقف محتمل لرفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، فيما يتحول التركيز الآن إلى اجتماع تحالف أوبك+ في الرابع من يونيو الجاري.