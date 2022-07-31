177 مليون سهم و330 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 44 نقطة

وكانت أسهم شركات العقارية، والمصافي، والتطويرية الغذائية، ومتطورة، وشاكر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وقت اللياقة، والتموين، والرياض، واتحاد اتصالات، وأكوا باور، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و1.61%.