في المعاملات الفورية 0.4%.. الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في نحو شهرين؛ مما جعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى، كما أن الذهب لا يُدر عائدًا بأفضلية في الاستثمار في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.