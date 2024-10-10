في المعاملات الفورية 0.4%.. الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

واصلت أسعار الذهب الهبوط في سادس جلسة على التوالي أمس الأربعاء، مع صعود الدولار وتراجع التوقعات بخفضٍ أكبر لأسعار الفائدة.
وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2612.88 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر 0.2% ليصل إلى 2630.80 دولارًا.
وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في نحو شهرين؛ مما جعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى، كما أن الذهب لا يُدر عائدًا بأفضلية في الاستثمار في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1% لتصل إلى 30.38 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 947.30 دولارًا؛ فيما انخفض البلاديوم 0.6% إلى 1015.38 دولارًا.