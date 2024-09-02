غداً في الرياض.. انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر "فنتك 24" لتعزيز المنظومة المالية العالمية

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والشريك في شركة تحالف، فيصل الخميسي، دور مؤتمر 24 فنتك في دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في القطاع التقني المالي، الأمر الذي يدعم بناء القدرات الوطنية الاحترافية اعتماداً على أفضل الممارسات والمعايير العالمية؛ للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية المالية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية 2030 في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير القطاع المالي، لتمكين شبابنا المبدع وكوادرنا الطموحة من المساهمة في تشكيل ملامح مستقبل المنظومة المالية".